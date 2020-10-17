İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında lige iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United, deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Manchester United son bölümde attığı gollerle 4-1 kazandı.



Newcastle United, 2. dakikada Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Manchester United'ın beraberlik sayısı 23. dakikada Harry Maguire'dan geldi. MANU'nun Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, 86. dakikada sahneye çıktı ve takımına üstünlüğü getirdi, 90. dakikada Wan Bissaka ve 90+6. dakikada Rashford da attıkları gollerle galibiyeti perçinledi.



Manchester United'da Bruno Fernandes, 58. dakikada kazandıkları penaltı atışını gole çeviremedi ve İngiltere'de kullandığı 11. penaltıda ilk kez başarılı olamadı.



Bu sonucun ardından Manchester United, 4. maçında 2. galibiyetini alarak 6 puana yükselirken, Newcastle United ise 5. maçındaki 2. mağlubiyetinin ardından 7 puanda kaldı.



Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United evinde Chelsea ile karşılaşacakken, Newcastle United ise deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.



