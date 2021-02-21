Manchester United, 2 hafta sonra 3 golle nefes aldı

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti.



Old Trafford'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marcus Rashford, 57. dakikada James ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes attı. Newcastle'ın tek sayısını ise 36. dakikada Saint-Maximin kaydetti.



Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Manchester United, 49 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2 maçtır kaybeden Newcastle ise 25 puanla 17. sırada yer buldu.



Manchester United, gelecek hafta Chelsea deplasmanına konuk olacak. Newcastle ise Wolves'u ağırlayacak.



