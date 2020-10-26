Manchester City'de büyük plan: Nagelsmann

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesinin son yılına giren Pep Guardiola'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken iddialar da gelmeye başladıç



Manchester City, Pep Guardiola'nın takımda kalmasını isterken Pep Guardiola'nın ise henüz kararını vermediği ve 8 ay kala yeni bir sözleşmeye yanaşmadığı bildirildi.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılık kararı alması durumunda Leipzig'in 33 yaşındaki genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'a teklif yapacak. B planı olarak ise Tottenham'ın eski menajeri Mauricio Pochettino gösterildi.



2016'da Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola kulüpteki beşinci sezonunu geçiriyor. 49 yaşındaki teknik adam İngiliz ekibiyle şu ana kadar 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken toplam 8 kupa kazandı



