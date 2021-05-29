Manchester City - Chelsea maçı canlı oyna Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak. (Karşılaşmaya hemen iddaa oynamak için tıklayın..)
TSİ 22:00'de oynanacak maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak. Futbol tutkunları maç öncesinde ve canlı olarak maç sırasında final karşılaşmasına iddaa oynayabilecekler.
FİNALİN ORANLARI
Manchester City'nin galibiyetine 1,75 oran verilirken; Chelsea'nin oranı 3,60 olarak açıklandı. Beraberliğin oranı ise 2,70 olarak duyuruldu.
Karşılaşmanın 2,5 Üst bitmesine 1,95 oran belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,50 olarak duyuruldu.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Manchester City ile karşılaştığı son iki resmi maçı kazanan Chelsea, bu iki galibiyeti de Thomas Tuchel yönetiminde aldı. Maviler, rakibi karşısında daha uzun bir galibiyet serisini en son 2005-2009 arasında yakaladı (8G).
Chelsea ile Manchester City arasındaki tek Avrupa kupası eşleşmesi, 1970/71 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde gerçekleşirken; iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, finalde de Real Madrid'i mağlup ederek kupayı kazandı.
Manchester City, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan dokuzuncu İngiliz takımı oluyor. Bu turnuvada ilk kez final gören son 10 ekibin sadece biri mutlu sona ulaşırken (1997; Borussia Dortmund 3-1 vs Juventus); bunu başaran son İngiliz takımı, 1982'de Bayern Münih'i mağlup eden Aston Villa.
1986-1988 arasından (Steaua Bükreş, Porto & PSV) bu yana ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç sezon üç takım finalde ilk defa boy gösteriyor (2019'da Tottenham, 2020'de PSG & 2021'de Manchester City).
Mayıs ayında Premier Lig'de karşılaşan Chelsea ile Manchester City (2-1), Mayıs 2013'ten (Bayern Münih – Borussia Dortmund) bu yana aynı ay içinde hem lig hem de bir Avrupa kupası finalinde karşı karşıya gelen ilk takımlar olacak. Bayern ile Dortmund'un ligde mücadelesi 1-1 berabere biterken, Şampiyonlar Ligi finalinde gülen taraf 2-1'lik skorla Bayern olmuştu.
2005/06'dan (Arsenal; 2 & Barcelona; 4) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda dört ya da daha az gol yiyen iki takım finale yükseldi (Chelsea; 4 & Manchester City; 4).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç kazanan Manchester City, Real Madrid'e ait turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (2001/02'de 12).
1970 Kupa Galipleri Kupası finalinde Gornik Zabrze'yi 2-1 mağlup eden Manchester City'nin, Avrupa arenasındaki 51 yıllık final hasreti son buluyor. Bugüne kadar iki final arasında en uzun süre bekleyen ekip, 1964 Kupa Galipleri Kupası ve 2005 UEFA Kupası finallerinde boy gösteren Sporting'di (41 yıl).
Manchester City Menajeri Pep Guardiola (2009 & 2011), Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanan üçüncü teknik direktör olmak istiyor: Carlo Ancelotti (2003, 2007 & 2014) & Zinedine Zidane (2016, 2017 & 2018).
Geçen sezon PSG'yi finale çıkaran Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Lig tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takımla final gören ilk çalıştırıcı oldu. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon final kaybeden iki teknik adam var: Marcello Lippi (Juventus; 1997 & 1998) & Hector Cuper (Valencia; 2000 & 2001).
Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı rakibi Chelsea (7). Rakibine karşı çıktığı son iki resmi karşılaşmayı kaybeden Guardiola, bugüne kadar sadece iki takıma karşı üç maçlık mağlubiyet serisi yaşadı: Real Madrid (2012-14) & Liverpool (2018).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 maçın sekizinde gol yemeyen Chelsea kalecisi Edouard Mendy, tek sezonda daha fazla gole kapama yapan iki ismi yakalamak istiyor: Santiago Canizares (2000/01'de 9 maç) & Keylor Navas (2015/16'da 9 maç).
Kevin De Bruyne ve Riyad Mahrez, Alfredo Di Stefano ile Ferenc Puskas'ın (1959'da Real Madrid) ardından bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda hem çeyrek final, hem yarı final, hem de final aşamasında gol atmayı başaran ilk takım arkadaşları olabilmek için sahaya çıkıyor.
Chelsea savunmacısı Thiago Silva, geçen sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takım adına finalde boy gösteren dört oyuncu var: Marcel Desailly (1993; Marsilya & 1994; Milan), Paulo Sousa (1996; Juventus & 1997; Borussia Dortmund), Samuel Eto'o (2009; Barcelona & 2010; Inter) ve Alvaro Morata (2014; Real Madrid & 2015; Juventus).
TSİ 22:00'de oynanacak maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak. Futbol tutkunları maç öncesinde ve canlı olarak maç sırasında final karşılaşmasına iddaa oynayabilecekler.
FİNALİN ORANLARI
Manchester City'nin galibiyetine 1,75 oran verilirken; Chelsea'nin oranı 3,60 olarak açıklandı. Beraberliğin oranı ise 2,70 olarak duyuruldu.
Karşılaşmanın 2,5 Üst bitmesine 1,95 oran belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,50 olarak duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇINA CANLI OYNA, TIKLAYIN...
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Manchester City ile karşılaştığı son iki resmi maçı kazanan Chelsea, bu iki galibiyeti de Thomas Tuchel yönetiminde aldı. Maviler, rakibi karşısında daha uzun bir galibiyet serisini en son 2005-2009 arasında yakaladı (8G).
Chelsea ile Manchester City arasındaki tek Avrupa kupası eşleşmesi, 1970/71 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde gerçekleşirken; iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, finalde de Real Madrid'i mağlup ederek kupayı kazandı.
Manchester City, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan dokuzuncu İngiliz takımı oluyor. Bu turnuvada ilk kez final gören son 10 ekibin sadece biri mutlu sona ulaşırken (1997; Borussia Dortmund 3-1 vs Juventus); bunu başaran son İngiliz takımı, 1982'de Bayern Münih'i mağlup eden Aston Villa.
1986-1988 arasından (Steaua Bükreş, Porto & PSV) bu yana ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç sezon üç takım finalde ilk defa boy gösteriyor (2019'da Tottenham, 2020'de PSG & 2021'de Manchester City).
Mayıs ayında Premier Lig'de karşılaşan Chelsea ile Manchester City (2-1), Mayıs 2013'ten (Bayern Münih – Borussia Dortmund) bu yana aynı ay içinde hem lig hem de bir Avrupa kupası finalinde karşı karşıya gelen ilk takımlar olacak. Bayern ile Dortmund'un ligde mücadelesi 1-1 berabere biterken, Şampiyonlar Ligi finalinde gülen taraf 2-1'lik skorla Bayern olmuştu.
2005/06'dan (Arsenal; 2 & Barcelona; 4) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda dört ya da daha az gol yiyen iki takım finale yükseldi (Chelsea; 4 & Manchester City; 4).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç kazanan Manchester City, Real Madrid'e ait turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (2001/02'de 12).
1970 Kupa Galipleri Kupası finalinde Gornik Zabrze'yi 2-1 mağlup eden Manchester City'nin, Avrupa arenasındaki 51 yıllık final hasreti son buluyor. Bugüne kadar iki final arasında en uzun süre bekleyen ekip, 1964 Kupa Galipleri Kupası ve 2005 UEFA Kupası finallerinde boy gösteren Sporting'di (41 yıl).
Manchester City Menajeri Pep Guardiola (2009 & 2011), Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanan üçüncü teknik direktör olmak istiyor: Carlo Ancelotti (2003, 2007 & 2014) & Zinedine Zidane (2016, 2017 & 2018).
Geçen sezon PSG'yi finale çıkaran Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Lig tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takımla final gören ilk çalıştırıcı oldu. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon final kaybeden iki teknik adam var: Marcello Lippi (Juventus; 1997 & 1998) & Hector Cuper (Valencia; 2000 & 2001).
Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı rakibi Chelsea (7). Rakibine karşı çıktığı son iki resmi karşılaşmayı kaybeden Guardiola, bugüne kadar sadece iki takıma karşı üç maçlık mağlubiyet serisi yaşadı: Real Madrid (2012-14) & Liverpool (2018).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 maçın sekizinde gol yemeyen Chelsea kalecisi Edouard Mendy, tek sezonda daha fazla gole kapama yapan iki ismi yakalamak istiyor: Santiago Canizares (2000/01'de 9 maç) & Keylor Navas (2015/16'da 9 maç).
Kevin De Bruyne ve Riyad Mahrez, Alfredo Di Stefano ile Ferenc Puskas'ın (1959'da Real Madrid) ardından bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda hem çeyrek final, hem yarı final, hem de final aşamasında gol atmayı başaran ilk takım arkadaşları olabilmek için sahaya çıkıyor.
Chelsea savunmacısı Thiago Silva, geçen sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takım adına finalde boy gösteren dört oyuncu var: Marcel Desailly (1993; Marsilya & 1994; Milan), Paulo Sousa (1996; Juventus & 1997; Borussia Dortmund), Samuel Eto'o (2009; Barcelona & 2010; Inter) ve Alvaro Morata (2014; Real Madrid & 2015; Juventus).