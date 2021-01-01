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Malone: "O an Chris Webber'ın ağzını burnunu kırasım geldi"

Eski Utah Jazz yıldızı Karl Malone, eski NBA yıldızı Chris Webber'ı dövmek istediği bir anısını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Utah Jazz yıldızı Karl Malone, eski NBA yıldızı Chris Webber'ı dövmek istediği bir anısını paylaştı.

Malone, yakın zamanda yaptığı bir sohbette, Webber'ın bir seferinde takım arkadaşı John Stockton'a zarar vermeye çalışması sonrası, kendisini dövmeyi düşündüğünü açıkladı.

The Players' Tribune'un "Knuckleheads" isimli podcast'inde Quentin Richardson ve Darius Miles ile konuşan Malone, o anı şöyle anlattı:

"Chris Webber'ı çok severim ama bir seferinde onun ağzını burnunu kırasım gelmişti. Onlara karşı önde olduğumuz bir maçta, Chris Webber yarı sahada John Stockton'ı aramaya başlamıştı. Aklımdan, 'Oyun setlerini çalışman çok iyi Chris.' diye düşünmüştüm. Ve o sırada dört kişiyi ön tarafa sürmüştük fakat Chris umursamamıştı bile. Stockton'ın göğsüne dirseği geçirmişti. Öyle bir vurmuştu ki, neredeyse ben bile hissetmiştim. Hatta koç (Jerry) Sloan'a gidip ve 'Koç, o seti bir daha oynamasak mı lütfen' demiştim. John bana bakıp 'Sıkıntı yok' demişti."


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