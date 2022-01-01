Malone: "Murray, playofflardan önce dönemez"

Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Jamal Murray'nin playofflardan önce oynayabilecek durumda olmadığını söyledi.



25 yaşındaki Murray, Nisan 2021'de yaşadığı çapraz bağ sakatlığının iyileşme sürecinde olduğu için, 2021-22 sezonunun tamamında oynamamıştı.



Şubat ayında hem Murray hem de bir diğer sakat oyuncu Michael Porter Jr.'ın playofflara zamanında dönebilecekleri iddia edilmiş olsa da, Malone işin aslının bu olmadığını belirtti.



Kanadalı oyuncu geçtiğimiz hafta Nuggets'ın G League ekibi Grand Rapids Gold ile antrenman yapmıştı ve Malone, Denver'ın Murray'yi aynı maçla tekrar G League'e yollayabileceğini açıkladı.



Murray, geçtiğimiz sezon 48 maçta 21.2 sayı, 4.8 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Nuggets ise 42-30'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda altıncı sırada bulunuyor.



