Malatyaspor'dan Gökhan Töre için transfer açıklaması

Adil Gevrek transferde adı sık sık Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Gökhan Töre ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın ayrılıp ayrılmayacağı hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Adil Gevrek teknik direktör tartışmaları için, "Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın sözleşmesi devam ediyor. Hikmet Hoca ile yüz yüze görüşme yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza önemli isimleri takviye edeceğiz. Mutlaka çilek transferlerimiz olacak." dedi.
"BEŞİKTAŞ VE G.SARAY İSTİYOR"
Gökhan Töre ve Afriyie Acquah'ın transferi hakkında konuşan Başkan Gevrek, "Gökhan Töre'ye Beşiktaş ve Galatasaray'dan ilgi var. Gökhan için şu anda kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Gökhan Töre'yi bonservis bedeli olmadan bir yere göndermeyiz. Yeni Malataspor'un menfaatlerini düşünmek zorundayız. Afriyie Acquah için İtalya'dan transfer teklifleri var." ifadelerini kullandı.
Adil Gevrek teknik direktör tartışmaları için, "Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın sözleşmesi devam ediyor. Hikmet Hoca ile yüz yüze görüşme yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımıza önemli isimleri takviye edeceğiz. Mutlaka çilek transferlerimiz olacak." dedi.
"BEŞİKTAŞ VE G.SARAY İSTİYOR"
Gökhan Töre ve Afriyie Acquah'ın transferi hakkında konuşan Başkan Gevrek, "Gökhan Töre'ye Beşiktaş ve Galatasaray'dan ilgi var. Gökhan için şu anda kulübümüze gelen resmi transfer teklifi yok. Gökhan Töre'yi bonservis bedeli olmadan bir yere göndermeyiz. Yeni Malataspor'un menfaatlerini düşünmek zorundayız. Afriyie Acquah için İtalya'dan transfer teklifleri var." ifadelerini kullandı.