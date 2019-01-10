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Maicon'dan vazgeçtiler, Miranda'yı istediler

Maicon'u da listesine alan Flamengo, stoper konusunda rotasını değiştirdi ve Inter'e Miranda için teklifte bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Maicon'dan vazgeçtiler, Miranda'yı istediler
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10 Ocak 2019 06:57
Galatasaray'da forma giyen Maicon için de girişimlerde bulunan Flamengo, stoper konusunda rotasını değiştirdi.

Flamengo, İtalyan temsilcisi Inter ile Miranda'nın transferi konusunda görüşüyor. Brezilya temsilcisi, tecrübeli savunmacı Miranda için Inter'e 4 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu.

Inter'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen tecrübeli savunma oyuncusyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Miranda bu sezon Inter formasıyla Serie A'da sadece 7 karşılaşmada şansı buldu. 34 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.



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