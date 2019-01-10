Galatasaray'da forma giyen Maicon için de girişimlerde bulunan Flamengo, stoper konusunda rotasını değiştirdi.
Flamengo, İtalyan temsilcisi Inter ile Miranda'nın transferi konusunda görüşüyor. Brezilya temsilcisi, tecrübeli savunmacı Miranda için Inter'e 4 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu.
Inter'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen tecrübeli savunma oyuncusyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.
Miranda bu sezon Inter formasıyla Serie A'da sadece 7 karşılaşmada şansı buldu. 34 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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Flamengo, İtalyan temsilcisi Inter ile Miranda'nın transferi konusunda görüşüyor. Brezilya temsilcisi, tecrübeli savunmacı Miranda için Inter'e 4 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu.
Inter'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen tecrübeli savunma oyuncusyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.
Miranda bu sezon Inter formasıyla Serie A'da sadece 7 karşılaşmada şansı buldu. 34 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın