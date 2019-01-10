'da forma giyen Maicon için de girişimlerde bulunan, stoper konusunda rotasını değiştirdi.Flamengo, İtalyan temsilcisi Inter ile Miranda'nın transferi konusunda görüşüyor. Brezilya temsilcisi, tecrübeli savunmacıiçin Inter'ebonservis teklifinde bulundu.Inter'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen tecrübeli savunma oyuncusyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.Miranda bu sezon Inter formasıyla Serie A'da sadece 7 karşılaşmada şansı buldu. 34 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.