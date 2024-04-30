Neuer, Kimmich, Eric Dier, Kim Min-Jae, Mazraoui, Laimer, Goretzka; Sane, Müller, Musiala, Kane.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Bayern Münih ile Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı ilk maç TSİ 22.00'de başlayacak ve Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Maçı TV8,5 şifresiz olarak ekranlara getirecek.Bayern Münih, 13'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere Avrupa arenasında toplam 21. kez yarı finale yükseldi. Bu alanda Bayern'den daha iyi tek takım rakibi Real Madrid. Real Madrid, 17'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa'da toplam 33 kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Real Madrid ile Bayern Münih ise toplamda 8. kez yarı finalde karşı karşıya gelecek. İki dev, yarı finallerde en çok karşılaşan takım olma ünvanını da artırmış olacak.Galatasaray'ın da bulunduğu grubu lider bitiren Bayern Münih, Lazio'ya karşı son 16 turu eşleşmesinin ilk maçında yenilip ikinci maçı evinde çevirmeyi bilmişti. Çeyrek finalde Arsenal'e karşı ilk maçta berabere kalıp rövanşta Kimmich'in tek golüyle turladı.Grubunu rahatlıkla lider bitiren Real Madrid, son 16'da tutkulu Leipzig'i üstün bir oyunla eledi. Büyük heyecana sahne olan çeyrek final eşleşmesinde ise son şampiyon Manchester City'i penaltılarla turnuva dışına itmeyi başardı.Lunin; Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Tchouameni, Bellingham; Vinicius, RodrygoBayern Münih'te eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Real Madrid'de ise Dani Carvajal sarı kart cezalısı..."Bu iki maç final havasında geçecek ve benim yaklaşımım da bir finale hazırlanmak gibi olacak. Çok şey olabilir. Bu maçı kazanmak için 90 dakika boyunca her şeyimizi ortaya koyacağız. Acı çektiğimiz aşamaları atlatmak için mutlak bir atmosfere ve maksimum desteğe ihtiyacımız var. Bize küçük bir avantaj sağlayacak bir atmosfer yaratmak için seyircilerle birlikte çalışmalıyız.""Karşımızda silahları, kalitesi ve gücü olan bir rakip var. İyi savunma yapmalı ve kontrataklardan kaçınmalıyız. Eksiksiz bir oyun oynamalıyız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz; sanırım çok az kişi burada olacağımızı düşünüyordu. Hedefimiz bu turdan sonra da bir maç daha oynamak."