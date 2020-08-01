Mahmut Tekdemir: "Dibi gördüm, zirveyi yaşıyorum"

Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Mahmut Tekdemir, yaşadıklarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Mahmut Tekdemir: 'Dibi gördüm, zirveyi yaşıyorum'
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01 Ağustos 2020 11:46
Uzun yıllar formasını giydiği Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Mahmut Tekdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Tekdemir, "Bu kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum" dedi.

Yaşadığı şampiyonluğun önemine değinen Tekdemir, "Çok gururlu ve mutluyuz. Burada 15 yıl emek verdim. Bu benim için ayrı bir gurur. Şampiyonluk yaşadım ve şampiyonluk golü de bana nasip oldu. Başta başkanımız olmak üzere, burada çok emeği olan Abdullah Avcı'ya, Okan hocama, teknik ekibine, terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ZİRVEYİ YAŞIYORUM"

Uzun yıllar turuncu lacivertli formayı terleyen ve küme düşme üzüntüsünü de yaşadığı kulübüyle şampiyonluk kupasını kaldıran kaptan Tekdemir, "Bu kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum" açıklamasında bulundu.



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