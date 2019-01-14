Lukas Podolski'den transfer sinyali

Japonya temsilcisi'de forma giyen, Alman basınına verdiği röportajında geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.2017 yılında Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Podolski, futbol kariyerini noktalamadan Bundesliga'da oynayabileceğinin sinyallerini verdi.Tecrübeli golcü, Bundesliga'ya dönmek isteyip istemediğinin sorulması üzerineifadelerini kullandı.Podolski, Vissel Kobe'de mutlu olduğunu da dile getirirkenşeklinde konuştu.Podolski'nin Vissel Kobe ile olan sözleşmesi 2020 yılının Ocak ayında sona eriyor.