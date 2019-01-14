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Lukas Podolski'den transfer sinyali

2017 yılında Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, futbol kariyerini sonlandırmadan önce Bundesliga'da oynayabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lukas Podolski'den transfer sinyali
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14 Ocak 2019 01:08
Japonya temsilcisi Vissel Kobe'de forma giyen Lukas Podolski, Alman basınına verdiği röportajında geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

2017 yılında Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Podolski, futbol kariyerini noktalamadan Bundesliga'da oynayabileceğinin sinyallerini verdi.

Tecrübeli golcü, Bundesliga'ya dönmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine ''Neden olmasın? Bundesliga'da yeni bir meydan okumaya hazır olduğumu düşünüyorum. Sağlıklı ve fitim. Birkaç yıl daha futbol oynamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Podolski, Vissel Kobe'de mutlu olduğunu da dile getirirken ''Japonya'da bir yıl daha sözleşmem bulunuyor. Bu yüzden yaz dönemini Kobe'de geçireceğimi düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Podolski'nin Vissel Kobe ile olan sözleşmesi 2020 yılının Ocak ayında sona eriyor.



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