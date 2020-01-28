Lukaku'dan Vieri'ye: 'Senin gibi olabilir miyiz?'

Inter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku, kulübün efsane forvetlerinden Cristian Vieri ile söyleşi gerçekleştirdi.Lukaku, Vieri'ye Lautaro ile birlikte kendisinin attığı kadar gol atıp atamayacaklarını sormasının yanında efsane isme duyduğu hayranlığı dile getirdi.Lukaku'nun Vieri'ye soruları ve aldığı yanıtlar ise şöyle:- "Bana benzeyen zaten sensin ve şimdi de Inter'desin benim gibi uzun boylu ve fiziklisin. İkimiz de 100 kilo ağırlığındayız, belki sen biraz daha az olabilirsin (gülüyor). Benim gibi takımın için oynuyorsun, gol atıyorsun, asist yapıyorsun. Arkadaşlarına yardım ediyorsun. Ben yıllarsa golcü olarak bu kulüpte oynadım ve şimdi de artık sıra sizde"- "Kesinlikle evet! Çünkü ikiniz de Avrupa'nın en genç ve en iyi forvet ikilisisiniz. Sen 26, Lautaro 22-23 yaşında. Ağustos'tan bu yana 18 gol attın ve bunu herkes yapamaz. İtalya'da gol atmak zordur. Daha ligin ikinci devresi var, muhteşem ikili oldunuz. Birbiriniz için oynuyorsunuz. Tıpkı Ronaldo, Crespo, Recoba ile oynadığım dönemlerdeki gibi. Inter her zaman kaliteli forvetlere sahip oldu. Şimdi sizin zamanınız"