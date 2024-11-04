Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 32 sayı, 9 ribaund ve 7 asistlik performansıyla Orlando Magic'i 108-85 mağlup etti.



Batı Konferansı'nın son şampiyonu, devre arasını 65-40'lık bir üstünlükle tamamladığı karşılaşmada en fazla 33 sayı farka ulaştı.



Geçtiğimiz Çarşamba günü karın kası yırtığı sebebiyle kadro dışı kalan Paolo Banchero'dan yoksun sahaya çıkan Orlando, bir diğer ilk beş oyuncusu Wendell Carter Jr.'ın ise sol plantar fasyasının gerilmesi nedeniyle kendisinden yalnızca dokuz dakikada 6 sayı ve 1 ribaundlık katkı alabildi.



Franz Wagner, Magic'e 13 sayıyla liderlik eden isim oldu.



Mavs cephesinde Kyrie Irving 17 sayı kaydederken, Dereck Lively II benchten galibiyete 11 sayı ve 11 ribaundlık, Daniel Gafford ise sezon rekoru 18 sayılık katkı sağladı.



Magic, bu gece Oklahoma City Thunder'ı ziyaret edecek. Mavericks ise eski koçu Rick Carlisle'ın takımı Indiana Pacers'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları şu şekilde:



Pistons 106-92 Nets

Hawks 126-111 Pelicans



