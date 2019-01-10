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Lucescu'dan Sivasspor hocası Keleş'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
Lucescu'dan Sivasspor hocası Keleş'e ziyaret
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10 Ocak 2019 17:40
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya'da kamp yaptığı otele yardımcılarıyla birlikte gelen Lucescu, teknik direktör Hakan Keleş, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ve teknik heyet tarafından karşılandı.

Lucescu, yaklaşık 30 dakika görüştüğü Keleş'e görevinde başarılar dileyerek, kendisinin kırmızı-beyazlı ekibin başında iyi işler yaptığını belirtti. Türk futbolunun geleceği hakkında da fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Keleş, Lucescu ve ekibine teşekkür etti.

Taşseten ise Sivas'a İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük altyapı tesisini kazandırdıklarını ifade ederek, genç ve yetenekli sporcuları Türk futboluna kazandırmak istediklerini vurguladı.

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