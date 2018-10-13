'Büyük aşama kaydettiler'

Hazırlık maçında Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan A Milli Takımımız'da teknik direktör Mircea Lucescu, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyledi.Uluslar Ligi'nde sahamızda 2-1 yenildiği Rusya ile kozlarını bu kez deplasmanda paylaşacak olan Ay-Yıldızlılar'da Lucescu şunları söyledi:"Hazırlık maçları özellikle gençler için çok yararlı oluyor. Bizim takımımızda da birçok genç isim var. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım. Gelecekleri için çok iyiydi. Ertuğrul, Mert ve Berkay için çok mutluyum. Bunlar Türk Milli Takımı'nı inşa edeceğimiz gençler.""Deplasmandaki Rusya karşılaşması bizim için son derece önemli. Bosna karşısındaki iyi oyunumuzu devam ettirmemiz gerek. Ancak bu kez yakaladıklarımızı atmamız lazım. Rusya karşılaşması öncesi ışığı gördüm. Oyuncularımız üst seviyede oynama konusunda büyük bir aşama kaydetti. Yeni bir takım olmamıza rağmen çok iyi yoldayız. Ruslar'a karşı iyi bir oyunla rövanşı almak amacındayız. Grupta 3 puanımız var ve kazanırsak, liderliği de onların elinden alırız."Bu arada Lucescu'nun, Rusya maçı öncesi basın toplantısı ise bugün saat 18.30'da gerçekleşecek.