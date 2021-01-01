Los Angeles da, NYC ve SF gibi aşı zorunluluğu getirdi!

Los Angeles şehrindeki yeni KOVID-19 aşısı zorunluluğunun, yerleşik olmayan oyunculara muafiyet sağladığı ve şehre seyahat eden NBA takımı oyuncularına zorunluluk getirmediği kaydedildi.



Los Angeles belediye meclisi, restoranlar, salonlar, spor salonları, spor etkinlikleri ve diğer mekanlar da dahil olmak üzere iç mekan işletmelerinin çalışanları ve patronları için tam aşı kanıtı gerektirdiğine dair zorunluluk yasası getirdi.



Muafiyet maddesinin, daha önce San Francisco ve New York City şehirlerinde uygulanan ve yalnızca Golden State Warriors, Brooklyn Nets ve New York Knicks üyelerini etkileyen yerel yönergelerle aynı olduğu belirtildi.



Hem Los Angeles Lakers hem de LA Clippers ekipleri, kadrolarının tamamının 19 Ekim'de başlayacak olan 2021-22 sezonu öncesinde aşılandığını doğrulamışlardı.



