Lonzo, LeBron'dan aldığı en iyi tavsiyeyi paylaştı!

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, eski takım arkadaşı olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten almış olduğu en iyi tavsiyeyi açıkladı.



Bir sezonluğuna Lakers'ta LeBron'un takım arkadaşlığını yapmış olan Lonzo, bu süre zarfında ligde zengin bir deneyime sahip şampiyon bir oyuncudan tavsiyeler alma fırsatı bulmuştu.



Ball kardeşlerin en büyüğü, Uninterrupted ile yaptığı bir röportajda James'ten aldığı kilit tavsiyeyi şu şekilde anlattı:



"Sanırım şu ana kadar aldığım en iyi tavsiye LeBron'dandı. Açıkçası kendisi de her şeyi tecrübe etmiş biri olarak, lige ilk geldiğimde yaşadığım tüm çılgın şeylerden haberdardı ve bir keresinde soyunma odasındayken, bana 'Asıl odaklanılması gereken şeye odaklanmam gerektiğini' söylemişti.



Ve muhtemelen haklı olduğu için, herkesin söyledikleri arasında en çok aklımda kalan onunkiydi. Sahada dikkatinizi gereken şeylere verdiğinizde, kalan her şey yerli yerine oturuyor. Özellikle günümüz dünyasında, sosyal medyada herkesin söyleyecek bir şeyi olması gibi şeyleri düşününce.



Olan bitenlerin bazen basketboldan uzaklaştığı oluyor, fakat siz basketbolu ve ailenizi ön planda tuttuğunuz sürece, başka şeylerin bir önemi yok. Yeni gelen gençlere aktarmak istediğim en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum."