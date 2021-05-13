Londra derbisinde zafer Arsenal'in oldu

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi.



Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Arsenal 1-0 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.



Karşılaşmanın 16. dakikasında genç futbolcu Smith Rowe'un golüyle öne geçen Arsenal ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıda Arsenal skoru korumayı başarırken Chelsea'nin geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmadı. Chelsea'nin maç boyunca Arsenal kalesine gönderdiği 17 isabetli şutta gol bulamayarak beklemediği yenilgiyi sahasında yaşamış oldu.



Chelsea bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşamış oldu.



Bu sonucun ardından Arsenal 55 puana yükselirken Chelsea ise 64 puanda kaldı.



