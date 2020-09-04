Loic Remy: "Rize'de çok çalışacağım"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yıldız golcüsü Remy açıklamalarda bulundu

Haber; AA
Loic Remy: 'Rize'de çok çalışacağım'
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04 Eylül 2020 15:07
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tören düzenledi.

Loic Remy, Çaykur Rizespor'u seçme nedeninin kulübün yaklaşımı olduğunu söyledi.

Yeni hedefler belirlediği için buraya geldiğini vurgulayan Remy, "Rize'de bir adanmışlık var. Buraya geldikten sonra iyi bir ekip olduğumuzu gördüm. Buraya geldikten sonra genç arkadaşlarıma da katkı vermek istiyorum." dedi.

Remy, Avrupa'da başka kulüplerinde tekliflerinin olduğunu aktararak, "Rize sadece çalışmak için gelinecek bir şehir. Ben de burada çok çalışacağım. Herkes bana destek veriyor." ifadelerini kullandı.



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