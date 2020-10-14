Lloris rekor kırdı, Fransa deplasmanda kazandı

UEFA Uluslar Lig A'da Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Lloris rekor kırdı, Fransa deplasmanda kazandı
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14 Ekim 2020 23:42
UEFA Uluslar Lig A mücadelesinde Hırvatistan ile Fransa, Stadion Maksimir'de karşı karşıya geldi. Fransa maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede Fransa'nın golleri 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.

Beşiktaş forması giyen Hırvat Domagoj Vida, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Lig A Grup 3'te yer alan iki takımın karşılaşması sonrası; Fransa puanını 10'a yükseltti. Ev sahibi Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Fransa, Uluslar Ligi'nde kalan iki maçını sırasıyla Portekiz'le deplasmanda ve İsveç'le sahasında oynayacak. Hırvatistan, kalan iki maçında sırasıyla İsveç'le deplasmanda ve Portekiz'le sahasında karşılaşacak.

LLORIS REKOR KIRDI

Fransa Milli Takımı kalecisi Hugo Lloris, 72. resmi milli maçına çıkarak ülke tarihine geçti. Lloris, 71 maça çıkan Fransız futbolu efsanesi Lilian Thuram'ı geçerek bu rekora ulaştı.

 



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