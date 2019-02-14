Liverpool'dan Arda Akbulut için Alisson örneği

Galatasaray - Trabzonspor maçını izlemek için başta Liverpool ve Benfica gibi Avrupa devleri olmak üzere 5 farklı ülkeden 10'un üzerinde scout Türk Telekom Stadyumu'na gelmişti. Scoutların en fazla ilgisini çeken isimlerden birisi de Arda Akbulut oldu.Abdülkadir Ömür izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gelen Liverpool'un scoutının, genç kaleci için, "Çok değil 3-5 yıl içinde Alisson kadar değerli bir kaleci haline gelecek'' şeklinde rapor verdiği bildirildi.Bilindiği üzere Liverpool, İtalya Serie A takımlarından Roma'dan aldığı Alisson Becker için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. bu rakam bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis bedeli olmuştu.Uğurcan sakat olduğu için Arda büyük bir ihtimalle Alanyaspor maçında da kaleyi koruyacak. Kaleci Antrenörü Metin Aktaş son idmandan sonra Arda'yı yanına alıp, Galatasaray maçını baş başa izledi. Eksikliklerini ve doğrularını tek tek sinevizyon üzerinden gösterdi. Arda'nın özgüvenini artırmak için yapılan bu çalışmanın yanı sıra taraftar da Arda'ya özel bir sürpriz yapacak. Uğurcan'ın ise düz koşulara başlaması dikkat çekti.