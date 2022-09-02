Liverpool'da orta sahaya Melo çözümü

Bu sezon orta sahasındaki futbolcuların sakatlığı nedeniyle büyük sorun yaşayan Liverpool, çözümü İtalya'da buldu.



İngiliz devi, Arthur Melo'nun kiralık transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı ve Brezilyalı futbolcu bir yıllığına kiralık olarak resmi sözleşme imzaladı.



Mutlu ve motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Arthur Melo, "Çok fazla konuştuk, fikirlerimiz ve vizyonumuz birbiriyle uyuştu. Bu yüzden Liverpool'un doğru seçim olduğundan eminim." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ