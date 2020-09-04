Lionel Messi, kaldığını açıkladı!

Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona'da kalacağını duyurdu.



İşte Messi'nin yaptığı açıklama:



"Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felakett! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim! Burada kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Ama bu imkânsız bir şey. Bir diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim bir kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam."



"HOKKABAZLIK YAPIYORLAR"



"Benim için çok zor bir yıl oldu. Antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında çok acı çektim.



Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı. Bir süredir hiçbir proje ve hiçbir şey olmadı. İşler devam ettikçe hokkabazlık yapıyor ve delikleri kapatıyorlar."







