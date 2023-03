Lionel Messi'den emeklilik açıklaması

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Dünya Kupası zaferinin ardından duyduğu şükranı belirten Messi, "Tanrıya şükürler olsun ki futbolda başarabileceğim her şeyi başardım. Takım arkadaşlarıma bana verdikleri harika hediyeler için teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ile federasyonumuz her zaman bizim yanımızdaydı ve biz de her zaman gerektiği gibi davrandık" dedi.



Kariyerine dair konuşan Messi, "Şimdi benim için futbolda kalan vaktimin tadını çıkarmalıyım. Ne kadar süre daha futbol oynarım bilmiyorum ancak kariyerim boyunca futbol oynamak bana her zaman keyif verdi." sözlerini sarf etti.



Kariyeri boyunca 866 maça çıkan Messi, bu maçlarda 707 gol 336 asist kaydetti.





