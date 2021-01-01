Lillard, LeBron ve AD ile görüşmüş!: "Lakers'a uyumlu olurdum"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, yaz döneminde Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis ile bir araya geldiğini açıkladı.



Geçtiğimiz yaz Lakers'ın birincil hedefi olan ancak Trail Blazers'ta kalmaya karar veren Lillard, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e şu açıklamaları yaptı:



"LeBron beni iş konuşmak için öğle yemeğine çağırmıştı. Ben de gitmiştim. Mevcut durumumla ilgili ne düşündüğümü sormuştu ve ben de ona sana söylediğimi söylemiştim: 'Şampiyonluk kazanacak bir konumda bulunmak istiyorum.'



Bana, eğer ayrılırsam durumun nasıl görünebileceğini açıklamıştı. LA'e çağırmamıştı, fakat beraber oynamamız durumunda neler olabileceğini anlatmıştı.



Ben de ona hepimizin nasıl oyuncular olduğunu bildiğimi söylemiş ve 'Sizinle oynayacak olsam, yeteneklerim sizle uyumlu olduğu için bence yürütebilirdik' demiştim."



"ÖYLE BİRİ DEĞİLİM, ORAYA AİT DEĞİLİM"



Dame, açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"LeBron ve AD ile oynamak ve büyük bir pazarda yer almak, eminim ki harika olurdu. Lakin kulağa ne kadar çekici ve eğlenceli gelse de, öyle biri olmadığımı ve oraya ait olmadığımı biliyorum...



Vurgulamak istediğim bir şey de şu ki, bu kararı rahatımı bozmak istemediğim için almış değilim. Konfor alanımdan çıkmaktan korkmuyorum, çünkü ne olursa olsun emekli olduğumda zaten burada yaşayacağım. Kararımı, istediğim şeye yönelik olarak verdim."



Lillard ile birlikte, Blazers ekibi üst üste üç maç kaybederek sezonda 3-5 derecesine gerilemiş durumda. Öte yandan Lakers ise, üç maçlık bir galibiyet serisiyle 5-3'lük bir dereceye sahip.



