Lillard'a göre, George ile arasında kişisel bir rekabet yok

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisi ile LA Clippers yıldızı Paul George arasında kişisel bir rekabet olmadığını söyledi.



Lillard ve George'un sözlü atışmaları, 2019'da Portland'ın Oklahoma City Thunder'ı playofflardan elemesiyle başlamış ve geçtiğimiz sezon Orlando'daki bubble'da devam etmişti.



Olayların bir süre sonra hararet kazanmasıyla, Paul'un Clippers'tan takım arkadaşı Patrick Beverley de işin içine dahil olmuştu.



Fakat Lillard, yakın zamanda yaptığı bir röportajda, ligdeki bazı profesyonel ve kişisel rekabetleri arasına Russell Westbrook ve Patrick Beverley'i eklerken, George'dan lafı geçene kadar bahsetmedi:



"Ben ve PG'nin, karşılıklı birbirimize bir şeyler söyleyip durduğu bir geçmişimiz yok. Sadece OKC'ye karşı o şutu soktuğumda ve bubble'da öyle bir şeyler olmuştu. Bana göre bu hiçbir şey değil. Bende yalan yok. Bu benim için o tür bir diyalog değil."



