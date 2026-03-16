Lewandowski'yi almaya en yakın takım açıklandı: Türkiye'den

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan olan Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla beklenirken, yıldız oyuncuya Türkiye'den de transfer teklifleri geldiği doğrulandı.
Polonya basınından Mateusz Borek, Sportowy Channel'da yaptığı açıklamada birçok kulübün Lewandowski'yi yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediğini söyledi.
SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKMIYOR
Borek, 37 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğunu ancak güvenlik sorunları nedeniyle golcü oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA BÜYÜK"
Robert Lewandowski için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yarışta olduğunu açıklayan Polonyalı gazeteci "Beşiktaş daha büyük bir teklif yapıyor. Türklerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Bazen sportif potansiyelin analizi yapılmıyor, sadece duygulara odaklanılıyor." yorumunu yaptı.
PERFORMANSI
Bu sezon Barcelona formasıyla 35 maça çıkan Lewandowski, 14 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü 3 de asist yaptı.
Polonya basınından Mateusz Borek, Sportowy Channel'da yaptığı açıklamada birçok kulübün Lewandowski'yi yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediğini söyledi.
SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKMIYOR
Borek, 37 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğunu ancak güvenlik sorunları nedeniyle golcü oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.
"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA BÜYÜK"
Robert Lewandowski için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yarışta olduğunu açıklayan Polonyalı gazeteci "Beşiktaş daha büyük bir teklif yapıyor. Türklerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Bazen sportif potansiyelin analizi yapılmıyor, sadece duygulara odaklanılıyor." yorumunu yaptı.
PERFORMANSI
Bu sezon Barcelona formasıyla 35 maça çıkan Lewandowski, 14 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü 3 de asist yaptı.