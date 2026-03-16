16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Lewandowski'yi almaya en yakın takım açıklandı: Türkiye'den

Barcelona ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Robert Lewandowski'ye 2 büyük takımımızın talip olduğu ileri sürüldü. Polonya basınında çıkan haberde, transferde avantajlı olan takımın hangisi olduğu da belirtildi.

16 Mart 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 16:42
Lewandowski'yi almaya en yakın takım açıklandı: Türkiye'den
Barcelona ile  sözleşmesi sezon sonu bitecek olan olan Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla beklenirken, yıldız oyuncuya Türkiye'den de transfer teklifleri geldiği doğrulandı.

Polonya basınından Mateusz Borek, Sportowy Channel'da yaptığı açıklamada birçok kulübün Lewandowski'yi yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A SICAK BAKMIYOR

Borek, 37 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımların olduğunu ancak güvenlik sorunları nedeniyle golcü oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ DAHA BÜYÜK"

Robert Lewandowski için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yarışta olduğunu açıklayan Polonyalı gazeteci "Beşiktaş daha büyük bir teklif yapıyor. Türklerin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Bazen sportif potansiyelin analizi yapılmıyor, sadece duygulara odaklanılıyor." yorumunu yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 maça çıkan Lewandowski, 14 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü 3 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
