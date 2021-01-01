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LeVert: "Oynamaya hazırım!"

Indiana Pacers guardı Caris Levert, sezonda takımla ilk maçına çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Caris Levert, sezonda takımla ilk maçına çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu hafta içinde Pacers ile temaslı antrenmanlara girmiş LeVert'ün, hazırlık maçlarında sırtından geçirdiği kas rahatsızlığını atlattıktan sonra parkelere dönmeye çok yakın olması bekleniyordu.

27 yaşındaki oyuncu, teknik ve sağlık ekibinin bakış açısına saygı duymakla birlikte, takımla aynı sahayı paylaşmak için geri dönmeye hazır olduğunu hissettiğini belirtti:

"Antrenörlere ve sağlık ekibine güveniyorum, fakat oynamaya hazırım."

Sırt sakatlığını ağırlaştırma riskini almaması sebebiyle Indiana tarafından kadro dışı bırakılmış olan LeVert'ün, sezonun ilk 4 veya 5 maçını kaçıracağı söylenmişti.

Pacers koçu Rick Carlisle, oyuncusunun bir an önce parkelere dönmesini istediğini açıkladı:

"Maçlarda ne zaman oynayacağını bilmiyorum. Umarım yakında oynar."

Geçen sezon Pacers ile çıktığı 35 maçta LeVert, ortalama 32.9 dakika sahada kalarak 20.7 sayı, 4.6 ribaund, 4.9 asist, 1.5 top çalma istatistikleri yakalamıştı.


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