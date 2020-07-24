Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki zirvede geçen Radamel Falcao ve Arda Turan konularındaki sohbeti yazdı. Tüzemen'in köşe yazısının tamamını Sabah gazetesini satın alarak ya da buradan okuyabilirsiniz.
İşte Levent Tüzemen'in köşe yazısı:
"Buluşma tamamen yeni sezon planlaması üzerinedir. Galatasaray'da kiralıklar gidecek, sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılacak, ayrıca transfer edilecek futbolcular belirlenecek. Terim ve Cengiz, hem bu oyuncu isimleriyle hem de kulübün bütçesi ile ilgili bir görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Terim'in yönetime sunduğu bir oyuncu listesi olduğunu biliyorum. Bir çoğu ile ön görüşmeler yapıldı. Belhanda ve Feghouli'nin durumu masaya yatırıldığı gibi Falcao'nun verimsizliği, Arda'nın da transferi ana konular arasındaydı."
MUSTAFA CENGİZ, ARDA İÇİN BABALIK YAPMALI
"Arda'nın ismi G.Saray'la geçtiğinden itibaren yönetimin bu transfere sıcak bakmadığını biliyorum. Özellikle başkan Cengiz, büyük ücretler karşılığı Arda'yı alamayacağını dile getirmişti. Duydum ki, camianın hatırlı bir kişisi Arda'nın transferi için başkanla bir görüş alışverişinde bulunmuş. Bu şahıs, öyle hatırı kırılabilecek bir kişi değil. Başkan, geri adım atar mı bilmem.
Terim'in de Arda'yı tekrar yuvada görmek istediğini biliyorum. İnatlaşmak hem G.Saray'a hem Arda'ya hem de bu konuyu tartışanlara zarar verir. Arda'nın alacağı ücret maç başına Euro değil de TL bazında olursa başkan da kapıyı açarsa transfer gerçekleşir.
Ayrıca Arda, G.Saray Akademisi'nin en değeri varlıklarından birisidir. Giderken G.Saray'a para kazandırmıştır, Avrupa'da top koştururken bile G.Saraylı kimliğini öne çıkarmaktan asla geri adım atmamıştır. Önerim, başkan Mustafa Cengiz bir babalık yapıp bu transferi makul ücretlerle bitirmelidir."
İşte Levent Tüzemen'in köşe yazısı:
"Buluşma tamamen yeni sezon planlaması üzerinedir. Galatasaray'da kiralıklar gidecek, sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılacak, ayrıca transfer edilecek futbolcular belirlenecek. Terim ve Cengiz, hem bu oyuncu isimleriyle hem de kulübün bütçesi ile ilgili bir görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Terim'in yönetime sunduğu bir oyuncu listesi olduğunu biliyorum. Bir çoğu ile ön görüşmeler yapıldı. Belhanda ve Feghouli'nin durumu masaya yatırıldığı gibi Falcao'nun verimsizliği, Arda'nın da transferi ana konular arasındaydı."
MUSTAFA CENGİZ, ARDA İÇİN BABALIK YAPMALI
"Arda'nın ismi G.Saray'la geçtiğinden itibaren yönetimin bu transfere sıcak bakmadığını biliyorum. Özellikle başkan Cengiz, büyük ücretler karşılığı Arda'yı alamayacağını dile getirmişti. Duydum ki, camianın hatırlı bir kişisi Arda'nın transferi için başkanla bir görüş alışverişinde bulunmuş. Bu şahıs, öyle hatırı kırılabilecek bir kişi değil. Başkan, geri adım atar mı bilmem.
Terim'in de Arda'yı tekrar yuvada görmek istediğini biliyorum. İnatlaşmak hem G.Saray'a hem Arda'ya hem de bu konuyu tartışanlara zarar verir. Arda'nın alacağı ücret maç başına Euro değil de TL bazında olursa başkan da kapıyı açarsa transfer gerçekleşir.
Ayrıca Arda, G.Saray Akademisi'nin en değeri varlıklarından birisidir. Giderken G.Saray'a para kazandırmıştır, Avrupa'da top koştururken bile G.Saraylı kimliğini öne çıkarmaktan asla geri adım atmamıştır. Önerim, başkan Mustafa Cengiz bir babalık yapıp bu transferi makul ücretlerle bitirmelidir."