Letonya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Letonya Futbol Federasyonu Başkanı Vadims Lasenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu ve Lasenko arasında karşılıklı hediye takdimlerinin gerçekleştiği kaydedildi.



