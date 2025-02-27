Letonya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Letonya Futbol Federasyonu Başkanı Lasenko, Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Letonya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 22:14

Letonya Futbol Federasyonu Başkanı Vadims Lasenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ve uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. 

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu ve Lasenko arasında karşılıklı hediye takdimlerinin gerçekleştiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery