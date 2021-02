LeBron'dan Larry Bird'e övgüler: "Tam bir canavardı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA efsanesi Larry Bird için övgüde bulundu.



Yakın zamanda Twitter'da, efsanevi Kolej Basketbol koçu Nolan Richardson'ın Hall of Fame törenindeki konuşmasından bir kısım, viral olmuştu.



Mevzubahis video, 2014 Hall of Fame töreninde Nolan'ın, Bird'ün ismini ilk duyduğu günü anlattığı bir videoydu ve efsane koç, anısını şu şekilde paylaşmıştı:



"Bir gün arabada giderken radyoda bir maçı dinliyordum. Indiana State ile New Mexico'nun maçıydı. Maç umurumda değildi ama New Mexico caddesi, El Paso'nun hemen karşısında olduğundan ötürü ezeli rakipler olduğumuz için, Indiana State'in kazanmasını umuyordum.



Maçı dinliyordum ama iki takımdan da hiçbir oyuncuyu tanımıyordum. Sürekli bir ismi söyleyip duruyorlardı. 'Bird, sağ taraftan sayıyı buluyor, Bird, şutu blokluyor' falan. 'Kim bu Bird?' diye düşünmeye başladım. 'Bird'ün yaptığı şu pasa bir bakın!' diyordu. Bakamıyordum ama hayal etmeye çalışıyordum. Maç bittiğinde 'Vay be, adam iyi oynuyormuş' demiştim. Ertesi sabah gazetede habere baktığımda ve Larry'nin resmini gördüğümde, 'Vay anasını..' dedim."



Eski NBA süperstarı Dwyane Wade bu videoyu retweetlediği gibi, James de şu ifadelerle tepki vermişti:



"İnanılmaz hikaye! Ve Larry Legend tam bir canavardı! Oyununa bayılırım! IQ'su manyak seviyede ve kazanmaya olan tutkusu zirve noktada! Ona olan saygım, bildiğinden de öte."