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LeBron'dan, Chicago'nun çaylağına övgüler!: "Kawhi gibi..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls çaylağı Patrick Williams'a büyük övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Chicago Bulls çaylağı Patrick Williams'a büyük övgüler yağdırdı.

LeBron, dün geceki 117-115'lik Bulls galibiyeti sonrası, Williams'ın kendisine LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ı hatırlattığını söyledi.

Lakers karşısında 34 dakika oynayan Williams, 6 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.

LeBron'un genç forveti takdir ettiği sözleri ise şu şekildeydi:

"Kolları uzun. Sahada fark ettiğim şeylerden biri de, Kawhi gibi elleri olduğuydu, bu yüzden top elimdeyken fazla oynayamayacağımı biliyordum. Daha iyi olmak üzerine çalışmaya oldukça odaklanmış olduğu belli oluyor. Chicago iyi bir seçim yapmış."


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