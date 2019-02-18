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LeBron: "Kyrie'yi hep sevmişimdir"

LeBron James, Kyrie Irving'i büyümesi ve olgunluğundan ötürü takdir ettiğini söyledi.

LeBron James, Kyrie Irving'i büyümesi ve olgunluğundan ötürü takdir ettiğini söyledi.

LeBron, Boston Celtics süperstarı eski takım arkadaşı Kyrie için şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım Kyrie'yi her zaman sevdim, onunla tanışmadan önceki zamandan, takım arkadaşı oluncaya kadar, hatta şimdiye kadar bile. Beni araması, gelişimini gösteriyor. Yani o telefon görüşmesi bazı yanlışları olduğuna inandığını, sonra bununla başa çıkabildiğini, sonra da özür dilemeyi dile getirebildiğini gösteriyor ve bu hakiki biri olduğunu gösteriyor. 'O noktada ve zamanda bir şeye hazır olduğumu sanıyordum, ama aslında değilmişim' diyebilmek kolay değil."

Irving'e genç bir Celtics ekibine nasıl liderlik edileceği konusunda tavsiyelerde bulunmuş olan James, ayrıca Irving'in bu ayın başlarında takas son tarihine ilişkin medya spekülasyonlarını nasıl ele aldığı konusunda da kendisini övmüştü.




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