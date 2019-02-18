LeBron: "Kyrie'yi hep sevmişimdir"

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LeBron James, Kyrie Irving'i büyümesi ve olgunluğundan ötürü takdir ettiğini söyledi.LeBron, Boston Celtics süperstarı eski takım arkadaşı Kyrie için şu ifadeleri kullandı:Irving'e genç bir Celtics ekibine nasıl liderlik edileceği konusunda tavsiyelerde bulunmuş olan James, ayrıca Irving'in bu ayın başlarında takas son tarihine ilişkin medya spekülasyonlarını nasıl ele aldığı konusunda da kendisini övmüştü.