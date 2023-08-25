Lazio, Guendouzi transferini bitiriyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Marsilya forması giyen Matteo Guendouzi ile el sıkıştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Lazio, Guendouzi transferini bitiriyor!
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25 Ağustos 2023 12:04
İtalya Serie A takımlarından Lazio, Marsilya forması giyen orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, Maurizio Sarri'nin Şampiyonlar Ligi sebebiyle orta saha rotasyonunda kadrosuna ısrarla görmek istediği oyuncu için çalışmalarına hız verdi.

Calciomercato'nun haberine göre Lazio, 24 yaşındaki futbolcu ile yıllık 2.5 milyon euro civarından yıllık ücret üzerinden anlaşmaya vardı. 

Lazio ile Marsilya'nın transfer pazarlıklarında son aşamaya geldiği ve 13-14 milyon arası bir bonservis bedeliyle bu transferin bitmesi bekleniyor. 

Matteo Guendouzi'nin adı Galatasaray ile de anılıyordu. 
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