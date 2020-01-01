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LaVine'den, Seattle'daki protestoculara destek!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Seattle'daki protestoculara destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Seattle'daki protestoculara destek verdi.

LaVine, önemsediği topluluğu oy vermeye ve sosyal değişimin bir parçası olmaya çağırdı. LaVine, sosyal ve ırksal adaletsizlikle mücadele etmek için ülke çapında hareketle dayanışmada, destek ve moral artırmak için Seattle'da düzenlenen yerel bir protestoya katıldı.

Miting, Jamal Crawford, Isaiah Thomas, Spencer Hawes ve WNBA takımı Seattle Storm yıldızları Breanna Stewart ve Jewel Lloyd gibi diğer yerel basketbolcuları davet eden Washington Huskies takımının Basketbol Asistanı Will Conroy tarafından düzenlendi.

LaVine mikrofonu alan ve birkaç kelime paylaşan birkaç kişiden biriydi.

Karışık ırklı bir evde büyümüş olan LaVine, Washington eyaletinde çocukken yaşadığı deneyimlerini ve zorluklarını paylaştı.

"Annemin beyaz, babamın siyahi olduğu bir evden geliyorum. Siyah çocuklar için bazen çok açık tenli, beyaz çocuklar için de çok siyahi davrandığım bir yerde büyüdüm. Her iki tarafı da etkiliyor."

LaVine, Seattle'da büyümüştü ve topluluğu arasında birlik çağrısında bulunmanın yanı sıra, herkesi gerçek değişimi savunmaya daha fazla katılmaya davet etti:

"Oy verin! Ben bir süredir veremiyordum, ancak bu Kasım ayında geleceğim çünkü bir şeyleri değiştireceğini biliyorum."

LaVine, bir fark yaratarak ve topluma yardım ederek, koronavirüs pandemisi nedeniyle ligin ertelenmesinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Mart ayının başlarında Bulls yıldızı, KOVID-19 yardım çabalarına karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak, Seattle şehri için 12.500 öğün sözü vermişti.


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