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Laurent Blanc'tan F.Bahçe'ye yeşil ışık!

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan Laurent Blanc, "Önceliğim kulüp takımı çalıştırmak"dedi.

Kaynak: Takvim
Laurent Blanc'tan F.Bahçe'ye yeşil ışık!
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08 Kasım 2018 04:55
Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Fransız hoca Laurent Blanc La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

Milli takımlardan kendisine birkaç teklif geldiğini ifade eden Blanc, "Ancak bunları reddettim. Çünkü futbolu her gün yaşamak istiyorum. Bu yüzden ilk önceliğim bir kulüp takımı çalıştırmak" diye konuştu.

DİNLEMEYE HAZIRIM

Kendisine getirilecek projeyi dinlemeye hazır olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, "Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim. Serie A'ya yakınım ama her şey olabilir" dedi. Böylece F.Bahçe'ye yeşil ışık yakmış oldu.

FRANSIZ DEVİ PSG'Yİ 3 SEZON ÇALIŞTIRDI

Tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc en son olarak Fransız takımlarından Paris Saint Germain'i çalıştırdı. Tecrübeli hoca 3 yıl çalıştırdığı PSG'de başarılı sonuçlara imza attı. Ardından takımdan ayrıldı. Blanc hırslı bir teknik direktör olarak ün saldı.

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