Larin ve Aboubakar, 6 takımı solladı!

Süper Lig'in ilk yarısında 44 puana ulaşan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin en iyi hücum ikilisine sahip.Aboubakar-Larin ikilisi, sezonun ilk yarısında attığı 23 golle, ligdeki 8 takımdan daha fazla skor üretti.Larin ve Aboubakar, ilk yarıda attığı 23 golle, Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, B.B. Erzurumspor ve Denizlispor'dan daha fazla gol kaydetti.