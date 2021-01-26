Larin ve Aboubakar, 6 takımı solladı!

Süper Lig lideri Beşiktaş'ın hücum ikilisi performansıyla dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Larin ve Aboubakar, 6 takımı solladı!
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26 Ocak 2021 13:40
Süper Lig'in ilk yarısında 44 puana ulaşan ve liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, ligin en iyi hücum ikilisine sahip.

Aboubakar-Larin ikilisi, sezonun ilk yarısında attığı 23 golle, ligdeki 8 takımdan daha fazla skor üretti.

Larin ve Aboubakar, ilk yarıda attığı 23 golle, Antalyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, B.B. Erzurumspor ve Denizlispor'dan daha fazla gol kaydetti.





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