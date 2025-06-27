27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
16:30
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
18:30
27 Haziran
TPS-JaePS
19:00
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
21:45
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
21:45
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Lakers, Wiggins için Heat'le görüşmelerini ilerletti

Los Angeles Lakers, Miami Heat forması giyen Andrew Wiggins için gerçekleştirdiği ilk temasları daha derin görüşmelere dönüştürdü.

calendar 27 Haziran 2025 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Wiggins için Heat'le görüşmelerini ilerletti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers, Miami Heat forması giyen Andrew Wiggins için gerçekleştirdiği ilk temasları daha derin görüşmelere dönüştürdü.

ClutchPoints'tan Anthony Irwin'in haberine göre, iki kulüp arasında takas yapısı üzerinde ciddi değerlendirmeler yapılıyor.

Öne çıkan senaryoya göre Lakers, Rui Hachimura ve birkaç biten kontratı Miami'ye göndererek 30 yaşındaki Wiggins'i kadrosuna katmayı planlıyor.


Wiggins, Şubat ayında gerçekleşen beş takımlı büyük takasın ardından Heat'e katıldı. Miami formasıyla 17 normal sezon maçında 19.0 sayı, 4.2 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları tutturdu. Ancak playofflarda performansı düştü: 4 maçta 11.5 sayı ortalaması ile oynadı ve takım ilk turda Cleveland Cavaliers tarafından süpürüldü.

Heat yönetimi, sezonun başından bu yana Wiggins için tekliflere açık. Lakers'ın ilgisinin "ön çalışma" seviyesinden "ileri düzey" takas görüşmesine evrilmiş olması, tarafların anlaşmaya yakın olabileceğini gösteriyor.

Lakers, geçtiğimiz sezonu Batı Konferansı'nda 50–32'lik dereceyle üçüncü sırada tamamladı ancak ilk turda Minnesota Timberwolves'a 5 maç sonunda elendi. Yaz döneminde kadroyu LeBron James ve Şubat ayında takıma katılan Luka Doncic etrafında yeniden şekillendirmek istiyorlar.

Wiggins, playoff tecrübesi ve kanat savunmasıyla Lakers'ın zayıf olduğu alanlara direkt katkı sağlayabilecek bir profil sunuyor.

Kanadalı oyuncu, 2024–25 sezonuna Golden State Warriors ile başlamış ve burada 43 maçta 17.6 sayı ortalaması tutturmuştu. Ardından gerçekleşen büyük takas kapsamında Jimmy Butler da Warriors'a geçmişti.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.