Los Angeles Lakers, Miami Heat forması giyen Andrew Wiggins için gerçekleştirdiği ilk temasları daha derin görüşmelere dönüştürdü.ClutchPoints'tan Anthony Irwin'in haberine göre, iki kulüp arasında takas yapısı üzerinde ciddi değerlendirmeler yapılıyor.Öne çıkan senaryoya göre Lakers, Rui Hachimura ve birkaç biten kontratı Miami'ye göndererek 30 yaşındaki Wiggins'i kadrosuna katmayı planlıyor.Wiggins, Şubat ayında gerçekleşen beş takımlı büyük takasın ardından Heat'e katıldı. Miami formasıyla 17 normal sezon maçında 19.0 sayı, 4.2 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları tutturdu. Ancak playofflarda performansı düştü: 4 maçta 11.5 sayı ortalaması ile oynadı ve takım ilk turda Cleveland Cavaliers tarafından süpürüldü.Heat yönetimi, sezonun başından bu yana Wiggins için tekliflere açık. Lakers'ın ilgisininseviyesindentakas görüşmesine evrilmiş olması, tarafların anlaşmaya yakın olabileceğini gösteriyor.Lakers, geçtiğimiz sezonu Batı Konferansı'nda 50–32'lik dereceyle üçüncü sırada tamamladı ancak ilk turda Minnesota Timberwolves'a 5 maç sonunda elendi. Yaz döneminde kadroyu LeBron James ve Şubat ayında takıma katılan Luka Doncic etrafında yeniden şekillendirmek istiyorlar.Wiggins, playoff tecrübesi ve kanat savunmasıyla Lakers'ın zayıf olduğu alanlara direkt katkı sağlayabilecek bir profil sunuyor.Kanadalı oyuncu, 2024–25 sezonuna Golden State Warriors ile başlamış ve burada 43 maçta 17.6 sayı ortalaması tutturmuştu. Ardından gerçekleşen büyük takas kapsamında Jimmy Butler da Warriors'a geçmişti.