Lakers ve Heat'in NBA Finalleri'nde, 2. maç öncesi!

Los Angeles Lakers ve Miami Heat arasında oynanan NBA Finalleri serisinde, son durum nasıl?



Lakers çoğunluk tarafından favori gösterilmiş olsa da, sakatlıklardan darbe yemiş bir Heat kadrosu, kendilerine NBA Finallerinde ciddi bir avantaj sağlıyor.



Heat, NBA Finalleri'nin 1. maçında olumlu bir şekilde başlamış ve LA Lakers'a karşı erken bir liderlik kazanmıştı. Lakers daha sonra, Jimmy Butler ve arkadaşlarına karşı 75-30'luk bir seri yakalayarak kazanmıştı.



HEAT'İN DURUMU



Heat şu anda zorlu bir noktada. Goran Dragic'te, NBA Finalleri'ne veda etmesine neden olabilecek bir sol ayak tabanı yırtığı gözlemlenirken, Bam Adebayo sol omzundan yeniden sakatlık geçirmişti. Ayrıca Butler da ilk maçta ayak bileğinden sakatlanmış, fakat 2. maçta oynamaya hazır olduğunu söylemişti. Bu sakatlıkların nasıl sonuçlanacağı kesin olmasa da, 1. maçta Lakers'a karşı alınan mağlubiyette büyük rol oynamışlardı.



Heat için en büyük olumlu nokta, 1. maçta 8/11 şut isabetiyle 18 sayı atan Kendrick Nunn'ın performansı olmuştu. Tyler Herro -35 plus/minus istatistiğine sahip olurken, Duncan Robinson maçı sayı atmadan kapatmıştı ve genel olarak, koç Erik Spoelstra'nın önünde zorlu bir iş var.



LAKERS'IN DURUMU



Bu playofflarda, Lakers'tan daha iyi maç içi ayarlamaları yapan başka bir ekip olmamıştı. NBA Finalleri açılışı da dahil olmak üzere pek çok maçta yavaşça başlayan ekip, ardından zirveye çıkmak için gerekli ince ayarlardan geçmişlerdi. Maçı yakaladıklarında, rakibin geri gelmesine izin vermeyecek kadar acımasız davranmışlardı.



Anthony Davis ve LeBron James, ligdeki en iyi 'one-two punch' olmaya devam ederken, 1. maçta takım arkadaşlarından büyük destek almışlardı. özellikle ekibin %39.5'lik üçlük isabetiyle oynamış olması, takımın Heat'i alt etmesinde büyük etkili olmuştu.



2. MAÇ TAHMİNİ



Bu noktada kağıt üzerinde tüm olasılıklar Lakers'ın lehine gözüküyor. Miami Heat'in tüm oyuncuları iyileşmiş olarak geri dönse bile, Lakers hücumda daha fazla skor gücüne sahip ve bu sayede, NBA Finallerinde 2-0 öne geçme olasılığı daha yüksek bir aday.



