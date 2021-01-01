Lakers'ın ilgilendiği yedi serbest oyuncu!

Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu döneminde birçok şutörü hedef aldığı bildirildi.



Perşembe günü süperstar oyuncu Russell Westbrook'u almayı kabul ettikten sonra, Lakers'ın en büyük kadro ihtiyacının üçlük atabilen oyuncular olduğu biliniyor.



Los Angeles Times'tan Broderick Turner, Andrew Greif ve Dan Woike, Lakers'ın hangi oyuncuları aradıklarını şu ifadelerle bildirdiler:



"Lakers'ın şutörlere ihtiyacı var. Çıkan isimlerden biri de Patty Mills. Harika şut atar ve benchten de harika bir opsiyon olur. Wayne Ellington, Lakers'a yeniden katılmakla ilgilenen başka bir şutör. Trevor Ariza ve Andre Iguodala, aday olan veteran forvetler. Carmelo Anthony de ilgileniyor ve serbest oyuncu dönemi başladığında Lakers'tan bir telefon bekliyor. Jeff Green ve Goran Dragic de dikkat edilmesi gereken isimler."



Lakers'ın, backcourt rotasyonu için Westbrook'a ek olarak, ikisi de serbest oyuncu olan Alex Caruso ve Talen Horton-Tucker ile yeniden anlşama imzalamaya çalışacağı da düşünülüyor.



