Los Angeles Lakers, NBA'den, eski oyuncusu Luol Deng'in sözleşmesinin kayıt defterinden silinmesini istedi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Lakers önümüzdeki iki sezon için hala Deng'e 5 milyon dolar borçlu durumda.



2020 NBA şampiyonu ekibin, Deng'in sözleşmesinin kayıtlardan çıkarılması için "kariyer sonlandıran sakatlık başvurusu" talebinde bulundukları belirtildi.



Deng, 2016'da Los Angeles ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış, ancak 2018'de takımdan ayrılmıştı.



Artık profesyonel basketboldan emekli olan Deng, 2018-19 sezonunda Minnesota Timberwolves'a katılmış ve 22 maç oynamıştı.



