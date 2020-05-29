"SANAL TRİBÜN SESLERİ OLACAK"

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin başlaması, sona ermesi ve bir sonraki sezon ile ilgili Radio Marca'ya konuştu."Tanrı izin verirse, 11 Haziran'da başlayacağız. Real Madrid ve Barcelona, her yeni aşamayı test eden ve uygulayan kulüpler oldu. 130'dan fazla insan, La Liga'nın yeniden başlaması için gece gündüz çalıştı. Uygun bir yol bulmaya çalıştı. Seyahatler, organizasyonlar, her şey..."2020/21 sezonunu 12 Eylül'de başlatacağız.""Önümüzdeki günlerde bazı testlere başlayacağız. Ayrıca, yayın için iki seçenek olacak. Birinde sessizlik olacak ve maçın sesi olduğu gibi verilecek. Bir diğerinde ise sanal tribün sesleri olacak. Seçimi taraftarlara bırakacağız. Sessiz mi olsun istersiniz yoksa bir başka maçtan alınan sesler mi olsun?Birkaç test yaptık. Bence gayet ilginç oldu. Sonuçlarını ben çok beğendim. Herkes keyfine göre seçer."