LA County şerifi, LeBron'un devreye girmesini istedi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, kısa süre önce Los Angeles'ta iki polis memurunun vurulması olayının ardından, LA County Şerif departmanından bir meydan okumayla karşılaştı.



Cumartesi günü, Los Angeles County Şerif Departmanı (LASD) Transit Hizmetleri Bürosundan iki memur, yerel bir radyo olan Compton PAX istasyonunda vuruldular.



Bildirildiğine göre bir otobüsten atlayan bir adam, memurları başından vurdu ve ardından kaçtı. LASD memurları, vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldılar.



Alex Villanueva, hafta sonu vurulmanın ardından 790 KABC ile yaptığı röportajda, LeBron James'i iki LA County şerif yardımcısının vurulmasından sorumlu silahlı adamı bulmak için verilen 100.000 dolarlık ödülün aynısını vermeye çağırdı:



"LeBron James'e meydan okumak istiyorum. Bu parayla eşleşmeni ve bu ödülü ikiye katlamanı istiyorum, çünkü kanun yaptırımlarını önemsediğini biliyorum. Irk ilişkileri ve memurların dahil olduğu silahlı saldırılar ve bunun Afroamerikan toplumu üzerindeki etkisi hakkında çok ilginç bir açıklama yapmıştın ve bunu takdir ediyorum, ancak aynı şekilde, yaşama saygının mesleklerden, ırklardan, inançlardan farklı olduğunu da takdir etmemiz gerek. ve LeBron James'in devreye girip, bunu iki katına çıkardığını görmek istiyorum."



Vurulma olayı, kurbanların tedavi gördüğü acil servisin girişini kapatan bir grup insan da dahil olmak üzere bölgede protestolara yol açtı.



Lakers süperstarı, Villanueva'nın meydan okumasına kamuoyunda henüz yanıt vermedi.



