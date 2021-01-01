Kyrie Irving, bu gece geri dönebilir!

Brooklyn Nets'in, bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak maç için yıldız oyuncu Kyrie Irving'i "şüpheli" olarak listelediği bildirildi.



Irving en son, 5 Ocak tarihinde Nets forması giymişti. Bu yokluğun ilk beş maçı kişisel nedenlerden kaynaklanırken, geçtiğimiz Cumartesi günü kaçırdığı maç sağlık ve güvenlik protokollerinden kaynaklanıyordu.



Irving bu gece Bucks'a karşı oynarsa, Nets, Kyrie, Kevin Durant ve James Harden'ı ilk kez birlikte sahaya sürmüş olacak. Harden, geçtiğimiz Cumartesi günü Brooklyn'deki siftahını yapmış, Durant'ın 42 sayısının yanında triple-double performansı ortaya koymuştu.



Irving, bu sezon oynadığı yedi maçta %50.4 şut isabetiyle 27.1 sayı ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



