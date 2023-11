Kylian Mbappe: 'Spekülasyonlar etkilemiyor'

Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe, Ligue 1 kulübündeki geleceğine ilişkin spekülasyonların sahadaki performansını düşürmesine izin vermeyeceğini söyledi.



Kylian Mbappe, Fransa'nın UEFA elemeleri öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Spekülasyonlar üzerime yük olan bir şey değil. Sahada bunu düşünmüyorum. Sadece oynamayı, verimli olmayı ve şampiyonluklar kazanmayı düşünüyorum." dedi ve şu sözlerle devam etti:



"Bunu her zaman yaptım. Saha dışında da her zaman halletmem gereken çok şey oldu ve bu beni yaptıklarıma ulaşmaktan alıkoymadı. Sahaya çıktığımda kendimi kaptırmıyorum."



"SÖYLEMESİNE GEREK YOK"



Mbappe ayrıca kendisi ile PSG menajeri Luis Enrique arasında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri de reddetti. 24 yaşındaki oyuncu, lig maçında üç golü de atmasına rağmen geçen hafta Reims'i 3-0 yendikten sonra PSG patronu tarafından eleştirilmişti.



Eleştiri ile ilgili gelen soruya Mbappe, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Bu zamanlamanın nedenini (Luis Enrique) sormanız gerekir. Ama bunu çok iyi karşıladım ve söylediğim gibi o harika bir antrenör. Onu biliyorum. bana sunacağı çok şey var, öğreteceği çok şey var." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Kendime karşı çok talepkar bir oyuncuyum ve koçumda bu talebi bulabilirsem çok mutlu olurum çünkü bunun beni çok yukarılara taşıyacağını biliyorum. İyi oynamam için koçun her gün dünyanın en iyisi olduğumu söylemesine ihtiyacım yok.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU