Kwame'den LeBron'a eleştiri!: "Lakers'ın niye kaybettiği belli..."

Los Angeles Lakers'ın eski pivotu Kwame Brown, Lakers'ın bu sezonki sıkıntıları için takımın süperstarı LeBron James'i eleştirdi.



Brown, yakın zamanda Lakers'ın mağlup olduğu bir karşılaşma sırasında yanında Russell Westbrook otururken istatistik kağıdını kontrol eden LeBron'u eleştiri yağmuruna tuttu:



"LeBron'un istatistik kağıdına baktığını gördüğümde, bu bana Lakers'ın neden sürekli kaybettiğine dair bilmem gereken her şeyi açıklamış oldu. Ayrıca bu takımın savunmada neden iletişim eksikliği olduğunu da anlamış oldum.



Küçükler ligi ve liseden beri oynadığım için, dünyadaki tüm lise koçları da bunu doğrulayabilir. Lisede, kolejde ya da nerede olursa olsun, bir oyuncunun benchte istatistik kağıdına bakmasına asla izin vermezlerdi. Özellikle de kaybediyorlarsa.



O istatistik kağıdı size ne anlatır ki? Hiçbir şey. Eskiden bir maç kaybetmişsek, otobüste hiç kimsenin istatistik kağıdına dokunmasına bile izin vermezdim. Kaybetmişiz zaten. İstatistiklere ne diye bakıyoruz ki?



Öncelikle LeBron'un sahadaki oyununa laf etmediğimi bilmenizi isterim. O halen harika bir oyuncu ve tarihin en iyilerinden biri. Lakin bu bence gençlerin görmemesi gereken bir şeydi. Hiçbiri böyle bir şey yapmamalı."



Brown, efsane oyuncu Kobe Bryant'ı böyle bir senaryoda hayal edemeyeceğini de sözlerine ekledi:



"Kobe Bryant bunu asla yapmazdı."



LeBron, sezonda 28.9 sayı, 7.5 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



