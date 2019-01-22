Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda Çek Petra Kvitova yarı finale yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty çeyrek finalde karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan ve 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan Kvitova, yarı finalde ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.
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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty çeyrek finalde karşılaştı.
Rod Laver Arena'da oynanan ve 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan Kvitova, yarı finalde ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.
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