Küresel Çaptaki Spor ve Eğlence Yayınları Hırsızlığı Kamuoyuna İfşa Edildi

beIN MEDIA GROUP tarafından bugün açılan internet sitesinde, 18 aydır spor ve eğlence içeriklerini yasadışı bir şekilde yayınlayan Suudi Arabistan destekli korsan yayıncılarla ilgili kanıtlar yayınlandı.DOHA, İSTANBUL, LONDRA, PARIS, NEW YORK, SİNGAPUR – 16 Ocak 2019 – beIN MEDIA GROUP tarafından bugün faaliyete geçirilen internet sitesi, Suudi Arabistan merkezli korsan yayın platformu beoutQ ve yine merkezi Riyad'da bulunan uydu sağlayıcısı Arabsat'ın 18 aydır sürdürdüğü spor ve eğlence yayınları hırsızlığının endüstriyel boyutunu teşhir etti.https://beoutq.tv adresli internet sitesi, beoutQ'nun korsan yayıncılık faaliyetlerine dair oldukça dolu bir kanıt dosyasını kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili gelişmeleri de güncel bir şekilde ziyaretçilerine sunacak olan internet sitesi, beoutQ'nun merkezi, arkasındaki destekçileri ve şaşırtıcı biçimde, kuruluşundan bu yana yaptığı tüm korsan yayınlar ile spor ve eğlence dünyasından çaldığı ticari hakları ortaya koyuyor.beoutQ, Suudi Arabistan'da Ağustos 2017'de piyasaya çıktı ve kuruluşundan bu yana milyarlarca dolar değerinde premium spor ve eğlence içeriğini yasadışı olarak yayınladı. İlk başta coğrafi olarak erişime engelleme şeklinde başlayan korsan yayıncılık operasyonu, sonrasında dünyanın şimdiye kadar gördüğü en karmaşık korsanlık operasyonuna evrildi. Kendi logosunu ve markasını koyarak, abonelik satarak, ayrı reklamlar alarak, hatta kendi yorumunu ekleyerek, her gün 10 şifreli kanalla korsan şekilde canlı spor yayınları yapan beoutQ; şimdiye dek dünyadaki en büyük telifli spor içeri hırsızlığını yaparak FIFA, UEFA, Premier Lig, LaLiga ve diğer futbol ligleri de dahil olmak üzere NFL, NBA, dünya tenisi, Formula 1 ve Olimpiyatlar gibi birçok spor organizasyonunu yayınladı. Halihazırda Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından organize edilen ve Asya'da 24 ulusal takıma ev sahipliği yapan "2019 AFC Asya Kupası"nın tüm maçlarını korsan bir şekilde yayınlamayı sürdürüyor.Ayrıca beoutQ, kendi dekoderlerini de satarak, IPTV gibi uygulamalar üzerinden farklı dillerdeki yaklaşık 1000 uluslararası film ve 35000 diziye de erişim sağlıyor. Yaşanan durumun en kaygı verici tarafı ise beoutQ'nun Londra, Cenevre ve Florida gibi yerlerdeki korsan yayıncılar tarafından fark edilmesiyle, artık buralardaki insanlara da erişim sağlayabilmesi. Bütün bunlar web sitesinde belgelerle açıklanıyor.Dünyanın önde gelen güvenlik, medya çözümleri ve teknoloji şirketleri Cisco Systems, NAGRA ve Overon'un, beoutQ'nun Riyad merkezli uydu sağlayıcısı Arabsat üzerinden yayın yaptığını birbirlerinden bağımsız ve kesin olarak doğrulamasının ardından, Ağustos ayında Suudi Arabistan üzerindeki baskı da yoğunlaşmıştı.O zamandan beri, Suudi Arabistan'a karşı, beoutQ'yu desteklediği gerekçesiyle, önemli sayıda dava açıldı. Aralık ayında, Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü (WTO), fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeni ile Suudi Krallığı aleyhine açılan beoutQ davasının yargı süreci kapsamında hakemlik etmek üzere bir WTO paneli kurulmasına yönelik talebi kabul etti. Ekim ayında ise beIN, Suudi Krallığı aleyhine, beoutQ'ya verdiği destek gerekçesiyle 1 milyar ABD dolarını aşan tazminat talebiyle, uluslararası tahkim işlemleri başlattı. Son dönemde de FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve spora yönelik diğer hak sahipleri, Suudi Arabistan aleyhine hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca ABD Hükümeti, son 10 yıldan uzun bir süre zarfında ilk defa, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ı, "2018 Özel 301 İzleme Listesi"ne alarak, fikri mülkiyet konusundaki bozulan ortam konusundaki endişelerini kayda geçirmiş oldu.beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, konuya ilişkin açıklamasında, "Son 18 aydır, beoutQ, günlük olarak, hemen hemen dünyadaki tüm telifli spor içeriği hak sahibinin ve film stüdyosunun ticari haklarını, yüzsüz bir biçimde çalmıştır ve aynı zamanda da, yayıncılık faaliyetimizi sabote etmeye çalışmıştır. Spor ve eğlence endüstrisinin tamamı adına, oldukça basit bir mesajımız var: Bu eşi benzeri görülmemiş korsanlık operasyonu son bulana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.beIN MENA İdari Direktörü Tom Keaveny ise şunları söyledi: "beIN karşısında planlanmış ve hedeflenmiş bir kampanya olarak başlatılan bu faaliyet, şu anda, telifli spor içeriği sahibi en büyük kuruluşlardan Hollywood film stüdyolarına ve uluslararası yayıncılara kadar herkesi etkileyen, spor ve eğlence dünyasında görülmüş en büyük ticari hırsızlığa dönüştü. Bu, Suudi destekli korsanlık vebası, endüstrinin telif haklarına dayalı temel ekonomik modeli karşısında bir tehdit oluşturuyor; çünkü beoutQ'nun faaliyetini sürdürdüğü her gün, korsanlık, dünyanın her yerinde, daha da normal hale geliyor. beIN'de bizler, bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Kanıtlara dayanan bu yeni internet sitesi beoutQ'nun süregelen hırsızlığının şok edici kapsamına bir ışık tutuyor. Korsanlığın getirisi olamaz. beIN MEDIA GROUP Nasır Al-Khelaifi başkanlığında, dünyanın önde gelen küresel spor ve eğlence ağı olma vizyonuyla 2014 yılında kurulan bağımsız bir şirkettir. Bugün beIN; Avrupa, Kuzey Amerika, Asya, Avustralya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı (MENA) bölgeleri başta olmak üzere 5 kıtada, 43 ülkede 7 farklı dilde rakipsiz bir eğlence ve spor içeriği yayıncısı haline gelmiştir.beIN MEDIA GROUP'un spor içeriklerini yayınlayan markası beIN SPORTS, dünyanın en geniş spor içeriği yayın hakları portföyüne sahiptir. beIN SPORTS'un telifli içerikleri; Futbol (dünyanın önde gelen ligleri ve turnuvaları), basketbol (NBA ve Euroleague), motor sporları (Formula 1 ve Moto GP), Amerikan futbolu (NFL), kriket, rugby, tenis, bisiklet, badminton, voleybol, kolej sporları gibi dünyanın en popüler ve heyecan verici spor dallarını kapsıyor. ve daha fazlası. beIN MEDIA GROUP ayrıca, MENA bölgesi ve Türkiye'deki abonelerine beIN ve Digiturk platformları üzerinden geniş bir eğlence içeriği portföyü sunmaktadır. MIRAMAX film stüdyosu sayesinde beIN, efsanevi Hollywood filmlerinden oluşan geniş bir portföye, dizi ve film prodüksiyonu alanında da giderek artan bir varlığa sahiptir.beIN MEDIA GROUP, tüm izleyicilere kendilerine en uygun platformda, yüksek çözünürlükte heyecan verici eğlence ve spor içeriği sağlamak için en son teknolojiyi kullanır. beIN bu kapsamda, MENA bölgesindeki ilk 24 saat yayın yapan 4K kanalını faaliyete geçirdi. Ayrıca beIN CONNECT uygulaması üzerinden OTT hizmeti de sunmaya başladı.