Kupanın sürprizi Efeler'de iki eksik

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ı eleyen Efeler 09 SFK, Muş 1984 ile karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Kupanın sürprizi Efeler'de iki eksik
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20 Ekim 2022 16:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ı deplasmanda eleyerek sükse yapan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Efeler 09 SFK, pazar günü Muş 1984 Muşspor'u 2 önemli eksikle konuk edecek.

İSHAL VE UMUT KAYA YOK

Yeşil-beyazlı ekipte santrfor İshak Kurt ve ofansif orta saha oyuncusu Umut Kaya, Aydın'da oynanacak zorlu müsabakada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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