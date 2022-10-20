Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ı deplasmanda eleyerek sükse yapan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Efeler 09 SFK, pazar günü Muş 1984 Muşspor'u 2 önemli eksikle konuk edecek.
İSHAL VE UMUT KAYA YOK
Yeşil-beyazlı ekipte santrfor İshak Kurt ve ofansif orta saha oyuncusu Umut Kaya, Aydın'da oynanacak zorlu müsabakada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
İSHAL VE UMUT KAYA YOK
Yeşil-beyazlı ekipte santrfor İshak Kurt ve ofansif orta saha oyuncusu Umut Kaya, Aydın'da oynanacak zorlu müsabakada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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