Kupa Voley'de Hekimoğlu, Develi'ye set vermedi!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa Voley'de Hekimoğlu, Develi'ye set vermedi!
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25 Eylül 2022 15:46
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Mehmet Hacıoğlu (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Taha Sabah)

Develi Belediyespor: Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Yusuf Eken, Berkan Eryüz)

Setler: 25-23, 25-22, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 29, 27)

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